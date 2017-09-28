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Городской субботник пройдет в Ижевске 30 сентября
Опубликована: Сегодня 10:18 В Ижевске 30 сентября пройдет общегородской субботник, в котором примут участие трудовые коллективы и активные горожане. Городской субботник проводится в рамках Всероссийских экологических субботников «Зеленая Россия», а также в рамках Года экологии в Удмуртии и России.
В этот день пройдут работы по ликвидации несанкционированных свалок, сбору и вывозу мусора из сектора частной застройки, противопожарные мероприятия. Во время субботника будут приводиться в порядок территории, прилегающие к учреждениям социальной сферы, крупным промышленным предприятиям, торговым и деловым центрам, предприятиям и организациям всех форм собственности, а также дворы многоквартирных домов и улицы частного сектора.
Горожанам, желающим принять участие в субботниках, нужно обратиться в свои управляющие компании, районные Администрации или Управление благоустройства и транспорта. Всем группам инициативных горожан определят территорию для уборки и складирования мусора, предоставят мешки для мусора и перчатки.
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