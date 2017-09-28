В Ижевске двое пешеходов погибли после наезда иномарки

Опубликована: Сегодня 11:10

фото: vk.com/udmurtiya18rus
На объездной дороге Ижевска накануне вечером сбили двух пешеходов. Один из них скончался на месте происшествия, другой позже в больнице.

ДТП произошло в среду, 27 сентября, около 23:40 недалеко от поворота на с. Ягул. «Водитель автомобиля «KIA Rio» совершил наезд на двух пешеходов-мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и переходивших дорогу вне пешеходного перехода в зоне плохой освещённости без светоотражающих элементов», - говорится в сообщении пресс-службы ИГГС.



Загрузка...
Теги
мода Москва инвалид Балезино выставка звезда природа кино школа рейтинг ДТП здоровье телевидение животные пенсия убийство финансы конкурс наркотики образование Владимир Путин спортсмен лес МВД алкоголь Голливуд музыка Воткинск выборы депутат терроризм зоопарк молодежь семья футбол свадьба дети безопасность видео погода ремонт ИжГТУ оружие ГЖД вода Госсовет УР Завьялово дороги Ува самолет долг праздник Россия Удмуртия МЧС Глазов Малая Пурга Ижевск СМИ пристав ветеран медицина бюджет Новый год/Рождество религия транспорт Ижавто Сарапул ЖКХ занятость физкультура армия ГИБДД траур банк фестиваль туризм правительство розыск Александр Волков технологии суд Игра Дмитрий Медведев промышленность штраф СКП Украина торговля пожар прокуратура Можга строительство преступление Интернет хоккей бизнес США творчество полиция
Все теги
Яндекс.Погода