|
В Ижевске двое пешеходов погибли после наезда иномарки
Опубликована: Сегодня 11:10 На объездной дороге Ижевска накануне вечером сбили двух пешеходов. Один из них скончался на месте происшествия, другой позже в больнице.
ДТП произошло в среду, 27 сентября, около 23:40 недалеко от поворота на с. Ягул. «Водитель автомобиля «KIA Rio» совершил наезд на двух пешеходов-мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и переходивших дорогу вне пешеходного перехода в зоне плохой освещённости без светоотражающих элементов», - говорится в сообщении пресс-службы ИГГС.
Загрузка...