Полтора килограмма синтетических наркотиков нашли у жителя Ижевска

Опубликована: Сегодня 12:01



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При обыске в квартире подозреваемого дома были найдены еще 1,42 кг синтетических наркотиков, приготовленных к последующему сбыту. По фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.