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Полтора килограмма синтетических наркотиков нашли у жителя Ижевска
Опубликована: Сегодня 12:01 Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике получили информацию о причастности 26-летнего неработающего, ранее судимого жителя Ижевска к незаконному обороту запрещенных веществ. Мужчину задержали у дома по ул.Барышникова при попытке сбыта наркотических средств «ТМСР-2201» и «PVP» общей массой 68 граммов.
При обыске в квартире подозреваемого дома были найдены еще 1,42 кг синтетических наркотиков, приготовленных к последующему сбыту. По фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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