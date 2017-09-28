Жительница Удмуртии обманула банк на 1,25 млн рублей

Опубликована: Сегодня 12:59



фото: obzorovnet.ru фото: obzorovnet.ru

Выяснилось, что в конце августа злоумышленница предоставила в отделение одного из банков ложные сведения о месте работы и размере зарплаты и получила кредит в размере 1,25 рублей.Правоохранители установили личность подозреваемой: ей оказалась 23-летняя жительница Вавожского района Удмуртии, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.