Жительница Удмуртии обманула банк на 1,25 млн рублей

Опубликована: Сегодня 12:59

фото: obzorovnet.ru
Полицейские задержали подозреваемую в «кредитном мошенничестве» на сумму 1,25 млн рублей жительницу Удмуртии. Они же возбудили в отношении нее уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»).

Выяснилось, что в конце августа злоумышленница предоставила в отделение одного из банков ложные сведения о месте работы и размере зарплаты и получила кредит в размере 1,25 рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемой: ей оказалась 23-летняя жительница Вавожского района Удмуртии, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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