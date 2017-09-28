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Россия списала странам Африки более 20 млрд долларов долга
Опубликована: Сегодня 13:51 Президент Владимир Путин заявил, что Россия списала странам Африки долг на сумму более 20 млрд долларов. Как сообщает RT, об этом российский лидер сказал после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде.
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — рассказал Путин журналистам.
Президент добавил, что в 2016 году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации на нужды поддержки стран Африки 5 млн долларов.
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