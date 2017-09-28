С начала года в Удмуртии изъято более 160 единиц оружия

Опубликована: Сегодня 16:27



фото: bloknot.ru фото: bloknot.ru

МВД по Удмуртской Республике напоминает: граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности.В 2017 году добровольно жители республики сдали в ОВД 19 единиц оружия, 142 боеприпаса, 690гр. взрывчатых веществ. В общей сумме им выплачено 148 500 рублей.