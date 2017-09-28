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С начала года в Удмуртии изъято более 160 единиц оружия
Опубликована: Сегодня 16:27 С начала 2017 года правоохранительными органами республики из незаконного оборота изъято 163 единицы оружия, свыше 5700 патронов различного калибра, более 10 кг взрывчатых веществ, 16 взрывных устройств. По данным Управления уголовного розыска МВД по УР, по ст.222 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, за незаконный оборот оружия к уголовной ответственности привлечено 93 человека.
МВД по Удмуртской Республике напоминает: граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности.
В 2017 году добровольно жители республики сдали в ОВД 19 единиц оружия, 142 боеприпаса, 690гр. взрывчатых веществ. В общей сумме им выплачено 148 500 рублей.
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