Житель Удмуртии надругался над односельчанкой в заброшенном доме

Опубликована: Сегодня 18:11

фото: infovoronezh.ru
В суд передано уголовное дело, по которому 38-летнего жителя Киясовского района обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее судимый за изнасилование двух односельчанок обвиняемый днем 12 сентября изрядно «принял на грудь» и на улице встретил свою 37-летнюю знакомую. Обманом он заманил женщину в заброшенный дом, достал из сумки нож и, приставив его к шее потерпевшей, надругался над ней.

Решения суда мужчина дожидается под стражей.
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