Житель Удмуртии надругался над односельчанкой в заброшенном доме

Опубликована: Сегодня 18:11



фото: infovoronezh.ru фото: infovoronezh.ru

Ранее судимый за изнасилование двух односельчанок обвиняемый днем 12 сентября изрядно «принял на грудь» и на улице встретил свою 37-летнюю знакомую. Обманом он заманил женщину в заброшенный дом, достал из сумки нож и, приставив его к шее потерпевшей, надругался над ней.Решения суда мужчина дожидается под стражей.