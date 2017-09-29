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В Ижевске ограничат движение транспорта около спуска на набережную пруда
Опубликована: Сегодня 08:30 В Ижевске в районе пересечения улиц Ленина и Свердлова в ближайшие дни будет ограничено движение транспорта. По сообщению пресс-службы Удмуртских коммунальных систем, на этом участке запланированы ремонтные работы на теплотрассе, пролегающей под проезжей частью.
Так, с 18.00 28 сентября до 20.00 1 октября будет закрыта правая полоса проезжей части по направлению к центру города. Ремонтные работы развернутся почти на самом перекрестке улиц Ленина и Свердлова со стороны учебного корпуса Ижевской государственной сельхозакадемии (Свердлова 30).
Автомобилистам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов передвижения.
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