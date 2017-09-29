|
Волонтеры просят помощи в поисках бабушки, уже двое суток блуждающей по лесу
Опубликована: Сегодня 09:23 Волонтеры группы ПСО "Регион 18" (Поиск пропавших людей Ижевск) обращаются к неравнодушным жителям Удмуртии с просьбой помочь в поисках пропавшей бабушки. Ближайший сбор сегодня, 29 сентября, в 10.30 на ул.Удмуртской у ТЦ "Малахит". Телефон координатора поиска 8(951)195-29-71.
84-летняя Порубова Анастасия Егоровна 27 сентября рано утром ушла с садового участка в лес и до сих пор не вернулась. У женщины очень слабое здоровье. Телефона у нее с собой нет. Была одета в пальто черного цвета с капюшоном, нордики темного цвета, темные трико.
В четверг, 28 сентября, поисковики обнаружили ведро пропавшей и сегодня как можно быстрее хотят обследовать всю территорию.
Загрузка...