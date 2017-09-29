Волонтеры просят помощи в поисках бабушки, уже двое суток блуждающей по лесу

Опубликована: Сегодня 09:23



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

84-летняя Порубова Анастасия Егоровна 27 сентября рано утром ушла с садового участка в лес и до сих пор не вернулась. У женщины очень слабое здоровье. Телефона у нее с собой нет. Была одета в пальто черного цвета с капюшоном, нордики темного цвета, темные трико.В четверг, 28 сентября, поисковики обнаружили ведро пропавшей и сегодня как можно быстрее хотят обследовать всю территорию.