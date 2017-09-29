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Во Франции обнаружен эскиз обнаженной Джоконды
Опубликована: Сегодня 10:16 Во Франции найден эскиз с изображением обнаженной женщины, нарисованный углем. Как пишет «Газета», предполагается, что это набросок Леонардо да Винчи для картины «Мона Лиза».
Как считалось ранее, угольный портрет женщины, известной как «Монна Ванна», был только выполнен в студии известного художника. Однако в настоящий момент эксперты начали утверждать, что да Винчи мог сам работать и над этой картиной. По их словам, «по крайне мере часть» наброска сделана итальянским художником.
Рисунок с 1862 года находился в коллекции искусства эпохи Возрождения в музее Конде во дворце Шантийи. Куратор музея Матье Дельдик указывает, что руки и тело «Моны Лизы» и «Монны Ванны» практически идентичны, а оба портрета примерно одинакового размера.
«Мона Лиза» или «Джоконда» – картина Леонардо да Винчи, которая выставлена в Лувре. По самой популярной версии, это портрет Лизы Герардини, супруги торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо.
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