Во Франции обнаружен эскиз обнаженной Джоконды

Опубликована: Сегодня 10:16



фото: Twitter / LiveFunLearning фото: Twitter / LiveFunLearning

Как считалось ранее, угольный портрет женщины, известной как «Монна Ванна», был только выполнен в студии известного художника. Однако в настоящий момент эксперты начали утверждать, что да Винчи мог сам работать и над этой картиной. По их словам, «по крайне мере часть» наброска сделана итальянским художником.Рисунок с 1862 года находился в коллекции искусства эпохи Возрождения в музее Конде во дворце Шантийи. Куратор музея Матье Дельдик указывает, что руки и тело «Моны Лизы» и «Монны Ванны» практически идентичны, а оба портрета примерно одинакового размера.«Мона Лиза» или «Джоконда» – картина Леонардо да Винчи, которая выставлена в Лувре. По самой популярной версии, это портрет Лизы Герардини, супруги торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо.