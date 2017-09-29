Пилотажная группа «Стрижи» устроит над Ижевском авиашоу

Опубликована: Сегодня 11:09

фото: 4konec.gsgorsvet.ru
Легендарная пилотажная группа «Стрижи» устроит авиашоу над акваторией Ижевского пруда. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, это событие станет кульминацией акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - твой выбор!».

21 октября в 12.00 на набережной столицы Удмуртии все желающие смогут увидеть выставку специализированной военной техники, выступления военно-патриотических клубов, пообщаться с представителями МЧС, Росгвардии, профильных вузов и военных комиссариатов столицы Удмуртии. Также на мероприятии будет работать полевая кухня, где ижевчане смогут отведать солдатскую кашу.

Специально для участия в этой акции из Перми в Ижевск вылетит авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».



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