Пилотажная группа «Стрижи» устроит над Ижевском авиашоу

Опубликована: Сегодня 11:09



фото: 4konec.gsgorsvet.ru фото: 4konec.gsgorsvet.ru

21 октября в 12.00 на набережной столицы Удмуртии все желающие смогут увидеть выставку специализированной военной техники, выступления военно-патриотических клубов, пообщаться с представителями МЧС, Росгвардии, профильных вузов и военных комиссариатов столицы Удмуртии. Также на мероприятии будет работать полевая кухня, где ижевчане смогут отведать солдатскую кашу.Специально для участия в этой акции из Перми в Ижевск вылетит авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».