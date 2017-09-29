Ижевские подростки украли колокол с башни Ижмаша

Опубликована: Сегодня 12:02



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«В ходе проведения доследственной проверки сотрудниками полиции было установлено, что данный колокол был похищен со звонницы старого корпуса, ранее принадлежавшего одному из заводов г. Ижевска и признанного памятником градостроительства и архитектуры федерального (общероссийского) значения», - сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.Подозреваемых в хищении быстро задержали: ими оказались двое несовершеннолетних 2001 и 2002 г.р. Выяснилось, что подростки в вечернее время проникли внутрь здания, где увидели колокол, и решили забрать с собой объект культурного наследия.По факту кражи, совершенной группой лиц, возбуждено уголовное дело, по которому подросткам грозит до до 5 лет лишения свободы.МВД по Удмуртской Республике выражает благодарность бдительным граждан за оказанную помощь в раскрытии преступления.