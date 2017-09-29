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Ижевские подростки украли колокол с башни Ижмаша
Опубликована: Сегодня 12:02 В отдел полиции обратился ижевчанин и сообщил, что его знакомому – владельцу антикварной лавки – был сдан колокол, который, возможно, представляет культурную ценность.
«В ходе проведения доследственной проверки сотрудниками полиции было установлено, что данный колокол был похищен со звонницы старого корпуса, ранее принадлежавшего одному из заводов г. Ижевска и признанного памятником градостроительства и архитектуры федерального (общероссийского) значения», - сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.
Подозреваемых в хищении быстро задержали: ими оказались двое несовершеннолетних 2001 и 2002 г.р. Выяснилось, что подростки в вечернее время проникли внутрь здания, где увидели колокол, и решили забрать с собой объект культурного наследия.
По факту кражи, совершенной группой лиц, возбуждено уголовное дело, по которому подросткам грозит до до 5 лет лишения свободы.
МВД по Удмуртской Республике выражает благодарность бдительным граждан за оказанную помощь в раскрытии преступления.
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