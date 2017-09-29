В Ижевске закроют ресторан «Оглоблинъ»

Опубликована: Сегодня 12:56



фото: madegroup.ru фото: madegroup.ru

Константин Котов также отметил, что его компания продолжит использовать здание, в котором сейчас находится «Оглоблинъ», однако не раскрыл, для каких целей. «Профиль ищем», - уточнил ресторатор.Ресторан в купеческом стиле открыли в бывшем доме купца Оглоблина в 2013 году.