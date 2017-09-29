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В Ижевске закроют ресторан «Оглоблинъ»
Опубликована: Сегодня 12:56 «Ресторация Оглоблинъ» прекратит свое существование в Ижевске. Об этом ИА «Удмуртия» сообщил ресторатор Константин Котов. «Закрывается в связи с перепрофилированием. В настоящий момент общественное питание на этом месте в данной экономической ситуации себя не оправдало», - сообщил собеседник агентства.
Константин Котов также отметил, что его компания продолжит использовать здание, в котором сейчас находится «Оглоблинъ», однако не раскрыл, для каких целей. «Профиль ищем», - уточнил ресторатор.
Ресторан в купеческом стиле открыли в бывшем доме купца Оглоблина в 2013 году.
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