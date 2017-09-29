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Житель Ижевска кувалдой убил гостя-собутыльника
Опубликована: Сегодня 13:49 До 15 лет лишения свободы грозит жителю Ижевска, убившего своего знакомого кувалдой. На данный момент решается вопрос о заключении 54-летнего мужчины под стражу.
Как выяснили следователи, в садовом домике на СНТ «Восток» обвиняемый с супругой и малознакомым гостем употреблял спиртные напитки, при этом между супругами и мужчиной произошел конфликт. Хозяин дома схватил кувалду и несколько раз ударил оппонента по голове, результате чего тот скончался. Злоумышленник перенес тело в сени, а через несколько дней перенес на соседний садовый участок, где 27 сентября его обнаружили хозяева.
В рамках следственных действий назначены судебно-медицинская и другие экспертизы, допрошены свидетели. Всех обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.
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