Житель Ижевска кувалдой убил гостя-собутыльника

Опубликована: Сегодня 13:49



фото: my-kaluga.ru фото: my-kaluga.ru

Как выяснили следователи, в садовом домике на СНТ «Восток» обвиняемый с супругой и малознакомым гостем употреблял спиртные напитки, при этом между супругами и мужчиной произошел конфликт. Хозяин дома схватил кувалду и несколько раз ударил оппонента по голове, результате чего тот скончался. Злоумышленник перенес тело в сени, а через несколько дней перенес на соседний садовый участок, где 27 сентября его обнаружили хозяева.В рамках следственных действий назначены судебно-медицинская и другие экспертизы, допрошены свидетели. Всех обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.