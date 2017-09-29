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Водитель «Калины» получил травмы в ДТП на дороге Ижевск – Сарапул
Опубликована: Сегодня 14:54 На Сарапульском тракте при столкновении «Фольксвагена» и «Лады Калины» водитель последней получил травмы. Как рассказали в первом отделе Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике информагентству «Сусанин», авария произошла ранним утром пятницы, 29 сентября на 11-м км дороге Ижевск – Сарапул.
По предварительным данным, водитель минивэна выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с легковушкой. В результате аварии травмы получил 23-летний водитель отечественного авто, его госпитализировали.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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