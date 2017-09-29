Водитель «Калины» получил травмы в ДТП на дороге Ижевск – Сарапул

Опубликована: Сегодня 14:54



фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

По предварительным данным, водитель минивэна выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с легковушкой. В результате аварии травмы получил 23-летний водитель отечественного авто, его госпитализировали.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.