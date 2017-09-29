До конца 2018 года в Удмуртии отремонтируют более 1,5 тыс. домов

Опубликована: Сегодня 16:01



фото: folkplanet.com фото: folkplanet.com

«На 2018 год к 254 домам, которые у нас в котле будут ремонтироваться региональным оператором, мы добавили 1305 домов, которые находятся на спецсчетах. Таким образом, общее количество домов, которые у нас будут отремонтированы - это более 1,5 тыс. до конца 2018 года», - сказал Маринин.