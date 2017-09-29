До конца 2018 года в Удмуртии отремонтируют более 1,5 тыс. домов

Опубликована: Сегодня 16:01

фото: folkplanet.com
До конца 2018 года в Удмуртии отремонтируют более 1,5 тыс. домов. Как пишет «Сусанин», об этом во время заседания президиума правительства сообщил и.о. министра ЖКХ республики Иван Маринин.

«На 2018 год к 254 домам, которые у нас в котле будут ремонтироваться региональным оператором, мы добавили 1305 домов, которые находятся на спецсчетах. Таким образом, общее количество домов, которые у нас будут отремонтированы - это более 1,5 тыс. до конца 2018 года», - сказал Маринин.



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