В Удмуртии задержан замминистра природных ресурсов Евгений Чижов

Опубликована: Сегодня 17:16



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Выяснилось, что отвечающий за выдачу разрешений на охоту чиновник систематически нарушал федеральное законодательство. Так, он умышленно недостоверно рассчитал нормы добычи кабана в тех охотничьих угодьях республики, где отстрел животных был запрещен. В результате его действий погибло более 200 кабанов, а государству был нанесен многомиллионный ущерб.Возмущенные действиями Чижова охотники составили открытое письмо на имя Президента России, в котором рассказали о коррупционных схемах, созданных чиновником и пожаловались на невозможность получения разрешений на охоту для простых граждан.Как оказалось, разрешения Чижов выдавал в собственных корыстных интересах лишь родственникам и высокопоставленным знакомым. Например, большая часть выделенных квот досталась некоему «Обществу военных охотников и рыболовов», одним из соучредителей которого является близкий родственник замминистра.Сейчас чиновник находится под стражей, решается вопрос о мере пресечения. С учётом многочисленных жалоб граждан на действия чиновников из Минприроды Удмуртии, можно предположить, что количество желающих предать гласности факты должностных преступлений в этом ведомстве вырастет еще больше.