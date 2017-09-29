В Удмуртии задержан замминистра природных ресурсов Евгений Чижов

Опубликована: Сегодня 17:16

фото: novostiiquduvej.sko-olimp.ru
В Удмуртии задержан заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Евгений Чижов. Об этом корреспонденту ИА «SM-News» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Выяснилось, что отвечающий за выдачу разрешений на охоту чиновник систематически нарушал федеральное законодательство. Так, он умышленно недостоверно рассчитал нормы добычи кабана в тех охотничьих угодьях республики, где отстрел животных был запрещен. В результате его действий погибло более 200 кабанов, а государству был нанесен многомиллионный ущерб.

Возмущенные действиями Чижова охотники составили открытое письмо на имя Президента России, в котором рассказали о коррупционных схемах, созданных чиновником и пожаловались на невозможность получения разрешений на охоту для простых граждан.

Как оказалось, разрешения Чижов выдавал в собственных корыстных интересах лишь родственникам и высокопоставленным знакомым. Например, большая часть выделенных квот досталась некоему «Обществу военных охотников и рыболовов», одним из соучредителей которого является близкий родственник замминистра.

Сейчас чиновник находится под стражей, решается вопрос о мере пресечения. С учётом многочисленных жалоб граждан на действия чиновников из Минприроды Удмуртии, можно предположить, что количество желающих предать гласности факты должностных преступлений в этом ведомстве вырастет еще больше.


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