В Удмуртии "ВАЗ" сбил двух шедших по дороге пешеходов

Опубликована: Сегодня 16:05

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Игринском районе Удмуртии "ВАЗ" сбил двух пешеходов. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по республике, мужчина скончался на месте, а его попутчица с травмами была госпитализирована.

ДТП произошло в пятницу, 29 сентября, около 19.40 напротив дома №17 деревни Ляльшур. 22-летний водитель автомобиля "ВАЗ" наехал на пешеходов - мужчину 1962 года рождения и женщину 1955 года рождения, которые шли по проезжей части дороги во встречном транспорту направлении без световозвращающих элементов.


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