В Удмуртии "ВАЗ" сбил двух шедших по дороге пешеходов

Опубликована: Сегодня 16:05



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

ДТП произошло в пятницу, 29 сентября, около 19.40 напротив дома №17 деревни Ляльшур. 22-летний водитель автомобиля "ВАЗ" наехал на пешеходов - мужчину 1962 года рождения и женщину 1955 года рождения, которые шли по проезжей части дороги во встречном транспорту направлении без световозвращающих элементов.