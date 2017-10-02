Двое продавцов теплиц обманули более ста жителей Удмуртии

Опубликована: 1 Октября 2017 г. 16:38

фото: tep1ica.by
Более ста жителей Удмуртии были обмануты при заказе теплиц у мошенников. Как сообщает пресс-служба Можгинского районного суда, двое «предпринимателей» в 2015 году разместили объявления об изготовлении, доставке и монтажу теплиц и, используя подложные документы, заключали  с клиентами договоры и получали предоплату за работу.

Жертвами мошенников стали 104 человека, оставшиеся без денег и без теплиц, большинство из которых – пенсионеры и малоимущие. Суд приговорил одного из мужчин к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима, второго – к четырем годам.

По уголовному делу 99 потерпевших заявили гражданские иски на общую сумму 1 191 360 рублей, которые суд удовлетворил в полном объеме. Сумму взыскали в пользу покупателей.

«Бизнесмены» с приговором не согласились и обжаловали его в Верховном суде Удмуртской Республики. Одному из них апелляционная инстанция сократила срок на два месяца из-за беременной сожительницы и наличия хронических заболеваний. Приговор для второго остался таким же.
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