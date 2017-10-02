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Жительница Канады сфотографировала дикого медведя, развалившегося на диване
Опубликована: Сегодня 08:30 Жительнице канадской провинции Манитоба Мэнди Стэнтик удалось сделать интереснейший фотоснимок — женщина запечатлела, как на выброшенный на свалку диван уселся чёрный медведь барибал. Об этом пишет Life со ссылкой на телеканал CBC.
— Когда я увидела это, первой моей мыслью было "Сделай фото!", — пояснила женщина и добавила, что перед диваном, на котором восседал медведь, стоял и выброшенный кем-то телевизор. Жаль только, что он не попал в кадр.
По словам Мэнди, поездки на свалку в сельских районах Канады шутливо называют "северным сафари" — это самый удобный вариант, чтобы понаблюдать за медведями.
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