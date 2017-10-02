За отделение Каталонии от Испании проголосовали более 90% избирателей

Опубликована: Сегодня 09:19

фото: gorodche.ru
В минувшее воскресенье, 1 октября, в Каталонии состоялся референдум по вопросу независимости автономии от Испании. Власти всячески пытались пресечь голосование, изымали бюллетени, но всенародный опрос, который сопровождался беспорядками и столкновениями с полицейскими, все-таки состоялся. Во время стычек пострадали 760 человек, сообщает «СП».

Представитель правительства Каталонии заявил, что 90% избирателей, которые приняли участие в референдуме, выступили за независимость автономии. На данный момент подведены итоги почти на всех участках. В общей сложности за независимость испанской территории проголосовали 2 020 144 человек — это 90%, 176 565 выступили против — это 7%, 65 715 бюллетеней оказались или пусты, или испорчены.

После голосования глава Каталонии Карлос Пучдемон сказал, что автономия «завоевала право стать независимым государством». В то же время он добавил, что власти обратятся в ЕС с просьбой рассмотреть нарушения прав человека со стороны полицейских в ходе референдума. Голосование в течение всего дня сопровождалось столкновениями участников плебисцита и испанских правоохранительных органов. По последним данным, в ходе столкновений пострадали почти 850 каталонцев и около 30 полицейских. Сотрудники ведомства закрыли также почти 1500 избирательных участков.

Сразу после завершения голосования в Каталонии с официальным заявлением из Мадрида выступил председатель правительства Испании Мариано Рахой, отказавшись называть голосование в Каталонии референдумом о самоопределении. «В Каталонии не прошел референдум о самоопределении, - подчеркнул премьер. - Правовое государство сохранило свою силу».



Загрузка...
Теги
мода Малая Пурга депутат банк Завьялово выборы зоопарк Ижавто оружие праздник бизнес армия звезда Владимир Путин ЖКХ ветеран МЧС Дмитрий Медведев спортсмен финансы занятость МВД Интернет кино розыск выставка религия траур лес Балезино Игра хоккей видео пожар конкурс образование штраф США пенсия Голливуд вода молодежь СМИ дороги СКП свадьба торговля Сарапул ИжГТУ долг промышленность Можга здоровье безопасность убийство Россия Ува рейтинг семья алкоголь ГИБДД самолет Москва погода инвалид Воткинск физкультура Удмуртия творчество терроризм транспорт строительство школа полиция животные музыка Украина медицина ГЖД Новый год/Рождество суд туризм наркотики технологии ремонт правительство дети Госсовет УР телевидение футбол ДТП фестиваль Александр Волков преступление Ижевск прокуратура природа Глазов бюджет пристав
Все теги
Яндекс.Погода