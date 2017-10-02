За отделение Каталонии от Испании проголосовали более 90% избирателей

Опубликована: Сегодня 09:19



фото: gorodche.ru фото: gorodche.ru

Представитель правительства Каталонии заявил, что 90% избирателей, которые приняли участие в референдуме, выступили за независимость автономии. На данный момент подведены итоги почти на всех участках. В общей сложности за независимость испанской территории проголосовали 2 020 144 человек — это 90%, 176 565 выступили против — это 7%, 65 715 бюллетеней оказались или пусты, или испорчены.После голосования глава Каталонии Карлос Пучдемон сказал, что автономия «завоевала право стать независимым государством». В то же время он добавил, что власти обратятся в ЕС с просьбой рассмотреть нарушения прав человека со стороны полицейских в ходе референдума. Голосование в течение всего дня сопровождалось столкновениями участников плебисцита и испанских правоохранительных органов. По последним данным, в ходе столкновений пострадали почти 850 каталонцев и около 30 полицейских. Сотрудники ведомства закрыли также почти 1500 избирательных участков.Сразу после завершения голосования в Каталонии с официальным заявлением из Мадрида выступил председатель правительства Испании Мариано Рахой, отказавшись называть голосование в Каталонии референдумом о самоопределении. «В Каталонии не прошел референдум о самоопределении, - подчеркнул премьер. - Правовое государство сохранило свою силу».