Напавший с ножом на почтальона житель Глазова отправится в колонию на 3 года

Опубликована: Сегодня 10:11

фото: go64.ru
Напавший с ножом на разносившего пенсию почтальона житель Глазова отправится в колонию на три года. Как сообщает пресс-служба Глазовского городского суда, в конце июня 46-летний мужчина проследил за женщиной от здания почты до подъезда одного из домов.

Скрывая лицо, злодей надел шапку с прорезями для глаз, взял нож и дождался, пока сотрудница с деньгами спустится на первый этаж. Одной рукой злоумышленник обхватил ее шею, второй схватил сумку и потребовал отдать деньги. Однако потерпевшая попыталась вырваться и стала звать на помощь. Тогда злодей ударил ее ножом в шею, выхватил сумку с деньгами и убежал. Женщина получила повреждения, но осталась жива. Добычей мужчины стали более 100 тыс. рублей.

Задержанному мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Свою вину глазовчанин признал и извинился перед жертвой. Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.



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