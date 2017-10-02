До четверга в Удмуртии будет сухо и холодно

Опубликована: Сегодня 12:00

фото: playcast.ru
В ближайшие дни в Удмуртии будет холодно, а к концу недели потеплеет и пройдут дожди, сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

«Минувшей ночью в Удмуртии и Ижевске температура воздуха опустилась до 0,-4 °С», - рассказали синоптики. При этом они отметили, что в северных районах республики было теплее, чем в центральных и южных. Ночью на вторник температура воздуха составит -1,+4 °С, а в последующие дни уже не будет опускаться ниже нуля.

С понедельника по четверг погода будет преимущественно сухой, днем до +4,+9 °С. Во вторник, 3 октября, днем ожидается порывистый северо-западный ветер.

В конце недели погода существенно изменится - в субботу днем воздух прогреется до +10-15 °С, при этом усилится южный ветер и начнутся дожди.


Теги
пенсия Москва животные бизнес творчество Ижевск штраф траур медицина инвалид бюджет Украина выставка мода оружие Воткинск Сарапул Госсовет УР Александр Волков праздник ДТП Удмуртия ГИБДД Глазов молодежь СМИ Малая Пурга телевидение пожар спортсмен дороги физкультура лес Новый год/Рождество розыск школа СКП звезда Игра алкоголь кино ИжГТУ долг вода терроризм конкурс правительство погода рейтинг выборы Балезино музыка Ижавто дети строительство Интернет свадьба семья ремонт МЧС безопасность промышленность технологии полиция суд ГЖД торговля самолет хоккей убийство занятость МВД наркотики преступление зоопарк Голливуд ЖКХ Ува образование финансы видео здоровье Владимир Путин религия транспорт США Завьялово пристав депутат армия Дмитрий Медведев Россия Можга фестиваль природа банк футбол прокуратура туризм ветеран
Все теги
Яндекс.Погода