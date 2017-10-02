До четверга в Удмуртии будет сухо и холодно

Опубликована: Сегодня 12:00



фото: playcast.ru фото: playcast.ru

«Минувшей ночью в Удмуртии и Ижевске температура воздуха опустилась до 0,-4 °С», - рассказали синоптики. При этом они отметили, что в северных районах республики было теплее, чем в центральных и южных. Ночью на вторник температура воздуха составит -1,+4 °С, а в последующие дни уже не будет опускаться ниже нуля.С понедельника по четверг погода будет преимущественно сухой, днем до +4,+9 °С. Во вторник, 3 октября, днем ожидается порывистый северо-западный ветер.В конце недели погода существенно изменится - в субботу днем воздух прогреется до +10-15 °С, при этом усилится южный ветер и начнутся дожди.