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Ижевские полицейские поймали жителя Як-Бодьинского района со 120 гр «синтетики»
Опубликована: Сегодня 12:57 За покушение на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере полицейскими задержан 24-летний уроженец Як-Бодьинского района. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, в 2015 году он уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
В ходе личного досмотра у молодого человека было изъято около 120 гр синтетического наркотика, который был расфасован в пакетики для последующего сбыта через тайники-закладки на территории Ижевска.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере»). Задержанному предъявлено обвинение. По решению суда на время следствия обвиняемый заключен под стражу. За совершение этого особо тяжкого преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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