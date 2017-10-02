Ижевские полицейские поймали жителя Як-Бодьинского района со 120 гр «синтетики»

Опубликована: Сегодня 12:57



фото: пресс-служба УМВД России по г. Ижевску фото: пресс-служба УМВД России по г. Ижевску

В ходе личного досмотра у молодого человека было изъято около 120 гр синтетического наркотика, который был расфасован в пакетики для последующего сбыта через тайники-закладки на территории Ижевска.Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере»). Задержанному предъявлено обвинение. По решению суда на время следствия обвиняемый заключен под стражу. За совершение этого особо тяжкого преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.