Глава Удмуртии Александр Бречалов представил новую структуру правительства

Опубликована: Сегодня 13:48

фото: ombudsmanbiz18.ru
Во вторник, 2 октября, глава республики Александр Бречалов, представил новую структуру правительства Удмуртии. «Реструктуризация связана исключительно с запросом на эффективность работы Правительства», - сказал Бречалов на сессии Государственного Совета региона, подчеркнув, что она исключает дублирующие функции, объединяя министерства и ведомства, решающие сходные задачи.

Структура состоит из шести основных блоков. Первый, так называемый «блок первого зампреда», объединит Министерство экономики, Министерство промышленности и торговли, Минспорта и вновь создаваемое Министерство информатизации и связи.

Второй – «финансовый блок», в состав которого войдут собственно Министерство финансов и Министерство имущественных отношений.

Третий – «социальный блок»: Министерство здравоохранения (в состав которого войдет Управление по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности), Министерство культуры и туризма, Министерство образования и науки, а также Министерство труда и социальной политики (объединённое из двух министерств).

Четвёртый блок: Министерство транспорта и дорожного хозяйства, а также новое министерство строительства, ЖКХ и энергетики (также слитое из двух ранее существовавших министерств).

Пятый блок: Министерство сельского хозяйства и продовольствия, в состав которого войдёт Главное управление ветеринарии, Министерство природных ресурсов и окружающей среды (в новой структуре оно объединит функции также Минлесхоза).

Работу шестого блока - министерства национальной политики, комитета по делам ЗАГС, комитета по делам архивов, агентства печати и массовых коммуникаций, управления по обеспечению деятельности мировых судей - будет курировать Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии.

Новая структура будет работать с 1 января 2018 года. Осуществить переход до конца года - такую задачу поставил Глава Удмуртии перед Председателем Правительства республики Ярославом Семёновым.
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