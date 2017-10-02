Глава Удмуртии Александр Бречалов представил новую структуру правительства

Опубликована: Сегодня 13:48



фото: ombudsmanbiz18.ru фото: ombudsmanbiz18.ru

Структура состоит из шести основных блоков. Первый, так называемый «блок первого зампреда», объединит Министерство экономики, Министерство промышленности и торговли, Минспорта и вновь создаваемое Министерство информатизации и связи.Второй – «финансовый блок», в состав которого войдут собственно Министерство финансов и Министерство имущественных отношений.Третий – «социальный блок»: Министерство здравоохранения (в состав которого войдет Управление по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности), Министерство культуры и туризма, Министерство образования и науки, а также Министерство труда и социальной политики (объединённое из двух министерств).Четвёртый блок: Министерство транспорта и дорожного хозяйства, а также новое министерство строительства, ЖКХ и энергетики (также слитое из двух ранее существовавших министерств).Пятый блок: Министерство сельского хозяйства и продовольствия, в состав которого войдёт Главное управление ветеринарии, Министерство природных ресурсов и окружающей среды (в новой структуре оно объединит функции также Минлесхоза).Работу шестого блока - министерства национальной политики, комитета по делам ЗАГС, комитета по делам архивов, агентства печати и массовых коммуникаций, управления по обеспечению деятельности мировых судей - будет курировать Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии.Новая структура будет работать с 1 января 2018 года. Осуществить переход до конца года - такую задачу поставил Глава Удмуртии перед Председателем Правительства республики Ярославом Семёновым.