На Молодежной в Ижевске насмерть сбили пенсионера

Опубликована: Сегодня 14:51



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Женщина 1983 года рождения ха рулем автомобиля «Hyundai» сбила 78-летнего пожилого мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина получил травмы и скончался в больнице.По данным Госавтоинспекции, за сентябрь 2017 года в Удмуртии зафиксировано 57 наездов на пешеходов, в которых 9 погибли и 53 получили травмы, среди них 12 несовершеннолетних.