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На Молодежной в Ижевске насмерть сбили пенсионера
Опубликована: Сегодня 14:51 В Ижевске на ул.Молодежной пенсионера насмерть сбила иномарка. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло 30 сентября около 11:00 напротив дома №42-а.
Женщина 1983 года рождения ха рулем автомобиля «Hyundai» сбила 78-летнего пожилого мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина получил травмы и скончался в больнице.
По данным Госавтоинспекции, за сентябрь 2017 года в Удмуртии зафиксировано 57 наездов на пешеходов, в которых 9 погибли и 53 получили травмы, среди них 12 несовершеннолетних.