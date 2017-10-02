Власти Удмуртии сэкономят 500 млн рублей на оптимизации процесса госзакупок

Опубликована: Сегодня 15:38

фото: udmgossovet.ru
На оптимизации процесса госзакупок власти Удмуртии в 2017 году планируют сэкономить порядка 500 млн рублей. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом во время третьего заседания первой сессии Госсовета республики сообщил и.о. министра финансов региона Станислав Евдокимов.

«Экономия по году оценивается в 500 млн рублей. На сегодняшний день буквально за несколько месяцев работы мы уже 110 млн сэкономили. Плюс сэкономил Ижевск на торгах по дорогам 170 млн рублей. Так что по году 500 млн мы достигнем», - сказал Евдокимов.

Он также добавил, что при новой структуре правительства Минфин Удмуртии ожидает реструктуризация. «Где-то сократимся, какие-то направления наоборот усилим», - пояснил руководитель ведомства.

Напомним, с 1 сентября текущего года госзакупками в Удмуртии будет заниматься министерство финансов.
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