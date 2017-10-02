Американец убил 50 и ранил 406 посетителей музыкального фестиваля

Опубликована: Сегодня 16:49



фото: aftershock.news фото: aftershock.news

Khoji on Twitter Terrorist attack at Las Vegas https://t.co/4Kxo71LXr5

Имя стрелка уже известно. Это 64-летний американец Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия сотрудников полиции. Пэддок с 32-го этажа гостиничного комплекса стрелял очередями из автомата по 22 тысячам человек, которые внизу слушали музыку кантри. То, что их расстреливают, посетители фестиваля поняли не сразу. Из-за праздничной обстановки они думали, что звучит фейерверк. Позже в его номере нашли целый арсенал оружия.