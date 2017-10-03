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В Ижевске эвакуатор эвакуировал влетевшую в него иномарку
Опубликована: 2 Октября 2017 г. 20:32 В Ижевске иномарка врезалась в эвакуатор и на нем же отправилась в автосервис. Как написали очевидцы в группе ИГГС, авария произошла на ул. Пушкинской, у Центральной площади.
Сегодня около 15:20 «Вольво» «догнал» спецавтомобиль сзади и получил серьезные повреждения, а вот эвакуатор практически не пострадал. Водители не стали вызывать сотрудников ГАИ, и тут же договорились об эвакуации пострадавшего авто в автомастерскую. А в это время за ними с экрана наблюдала улыбающаяся девочка.
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