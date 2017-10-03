В Ижевске эвакуатор эвакуировал влетевшую в него иномарку

Опубликована: 2 Октября 2017 г. 20:32



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Сегодня около 15:20 «Вольво» «догнал» спецавтомобиль сзади и получил серьезные повреждения, а вот эвакуатор практически не пострадал. Водители не стали вызывать сотрудников ГАИ, и тут же договорились об эвакуации пострадавшего авто в автомастерскую. А в это время за ними с экрана наблюдала улыбающаяся девочка.