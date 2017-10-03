После реабилитации телеведущая Дана Борисова решила остаться в Таиланде

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: vokrug.tv
Телеблондинка Дана Борисова, которая лечилась в клинике в Таиланде от наркозависимости, может навсегда поселиться в азиатской стране. По некоторым данным, звезда неплохо устроилась в королевстве и не намерена возвращаться в Москву.

Как предает паблик Super, в Таиланде Борисова проживает в роскошной вилле с бассейном, расположенной на берегу Сиамского залива. Телеведущая даже записала видео, где продемонстрировал свои апартаменты и вид на море.

Однако планы скандально известной блондинки могут оказаться лишь слухами. Ранее Дана сама рассказывала, что, пройдя реабилитацию, намерена помогать знаменитостям с такими же проблемами. И первым «пациентом» Борисовой стал страдающий от алкоголизма певец Евгений Осин, которого с ее подачи тоже отправили в Таиланд, где он уже второй месяц лечится в клинике на острове Самуа. Также ведущая объявила, что с ее участием выйдет новое шоу. «Я буду показывать на своем примере, что даже в 41 год можно исправиться», - отметила знаменитость.

Напомним, на всю страну о нарко- и алкогольной зависимости Даны Борисовой объявила ее мама – Екатерина Ивановна. Женщина призналась, что сама уже не в состоянии помочь дочери и попросила помощи у общественности. Телеведущая же страшно обиделась на родительницу и отказывается с ней общаться.

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