Гастролеры из Нижегородской области приехали в Ижевск с почти килограммом наркотиков

Опубликована: Сегодня 09:22

фото: s10.stc.all.kpcdn.net
В Ижевске за незаконный сбыт наркотиков задержаны двое жителей Нижегородской области. При личном досмотре у 24-летнего молодого человека и 19-летней девушки полицейские обнаружили более 40 граммов наркотических средств синтетического происхождения.

В арендованной подозреваемыми квартире по ул.Клубной были обнаружены пакеты и свертки с синтетическими наркотиками общей массой около 750 граммов. Выяснилось, что злоумышленники приехали в Удмуртию с целью сбыта наркотиков через закладки-тайники. Позже сотрудники полиции обнаружили несколько «закладок» на территории Ленинского района, изготовленных подозреваемыми. По фактам покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждены уголовные дела. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Всего за прошедшую неделю на территории Удмуртии было изъято более 3 кг запрещенных к обороту веществ. Так, около 1,5 кг наркотиков полицейские изъяли у 26-летнего ижевчанина в квартире дома по ул.Барышникова, 200 граммов – у приезжих из Башкирии, около 120 граммов синтетического наркотика обнаружено у 25-летнего жителя Якшур-Бодьинского района.



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