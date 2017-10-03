Приставы встретили скрывающегося должника на ижевском ж/д вокзале

Опубликована: Сегодня 10:16

фото: r18.fssprus.ru
Осуществляющие розыск судебные приставы-исполнители совместно с сотрудниками ижевского линейного отдела МВД России на транспорте встретили на железнодорожном вокзале и принудительно доставили к приставу должника, не желающего делать это самостоятельно.

У приставов на исполнении находится пять производств о взыскании с ижевчанина задолженностей по алиментным обязательствам и в пользу кредитных организаций на сумму 268 тыс рублей. Мужчине неоднократно выставлялись требования о явке, но должник их игнорировал.

У приставов появилась информация, что должник вскоре появится на железнодорожном вокзале, выяснили, каким поездом он прибывает, и встретили его на перроне. Мужчину доставили в Ленинский районный отдел судебных приставов, где у него взяли объяснения и предупредили об уголовной ответственности.



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