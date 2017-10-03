Почти полторы тысячи куб.м. мусора собрали в Ижевске на субботниках

Опубликована: Сегодня 11:08

фото: seversknet.ru
В Ижевске со 2 по 30 сентября провели мероприятия по санитарной очистке территорий, которые завершились общегородским субботником.

Как сообщается на официальном сайте города, всего в рамках месячника было проведено 370 субботников силами 228 предприятий и организаций, в которых участвовали более 5300 человек. Убрана территория общей площадью 1100 тыс. кв. м, вывезено около 1470 куб. м мусора, ликвидировано 12 несанкционированных свалок.



Загрузка...
Теги
Владимир Путин творчество Ижевск природа Интернет долг Можга прокуратура мода промышленность туризм Госсовет УР депутат Игра религия траур ДТП Украина Ижавто оружие дороги праздник бизнес пенсия пожар пристав выставка рейтинг Удмуртия семья СМИ самолет ИжГТУ строительство вода хоккей Новый год/Рождество безопасность бюджет свадьба штраф музыка лес Ува розыск Глазов Дмитрий Медведев преступление спортсмен Сарапул образование финансы звезда Завьялово правительство США ГЖД МЧС футбол дети торговля ГИБДД конкурс погода зоопарк телевидение Балезино транспорт ремонт физкультура кино занятость банк видео Голливуд наркотики школа Воткинск терроризм медицина убийство фестиваль технологии Москва ветеран алкоголь Россия инвалид ЖКХ СКП выборы Александр Волков полиция Малая Пурга здоровье армия МВД животные молодежь суд
Все теги
Яндекс.Погода