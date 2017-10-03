Почти полторы тысячи куб.м. мусора собрали в Ижевске на субботниках

Опубликована: Сегодня 11:08



фото: seversknet.ru фото: seversknet.ru

Как сообщается на официальном сайте города, всего в рамках месячника было проведено 370 субботников силами 228 предприятий и организаций, в которых участвовали более 5300 человек. Убрана территория общей площадью 1100 тыс. кв. м, вывезено около 1470 куб. м мусора, ликвидировано 12 несанкционированных свалок.