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В Ижевске на время хоккейных матчей запретят парковку у ледового дворца «Ижсталь»
Опубликована: Сегодня 11:58 Во время хоккейных матчей в Ижевске будет запрещена парковка около ледового дворца «Ижсталь». Такая информация появилась на официальном сайте хоккейного клуба.
«В целях безопасности во время матчей будет запрещена парковка машин на площади у входа в Ледовый дворец «Ижсталь» и по периметру не ближе 50 метров к зданию спорткомплекса», - говорится в сообщении.
В это время для автомобилистов откроют проезд к стадиону «Зенит», где будет организован более вместительный паркинг.
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