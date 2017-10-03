В Ижевске на время хоккейных матчей запретят парковку у ледового дворца «Ижсталь»

Опубликована: Сегодня 11:58

фото: 5tridcat.som52.ru
Во время хоккейных матчей в Ижевске будет запрещена парковка около ледового дворца «Ижсталь». Такая информация появилась на официальном сайте хоккейного клуба.

«В целях безопасности во время матчей будет запрещена парковка машин на площади у входа в Ледовый дворец «Ижсталь» и по периметру не ближе 50 метров к зданию спорткомплекса», - говорится в сообщении.

В это время для автомобилистов откроют проезд к стадиону «Зенит», где будет организован более вместительный паркинг.



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