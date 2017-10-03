Ижевский школьник получил травмы, упав со сцепного устройства трамвая

Опубликована: Сегодня 12:52

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске школьник пострадал, катаясь на сцепном устройстве трамвая. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, инцидент произошел в понедельник, 2 октября, около 16 часов напротив дома №7 «а» по улице 40 лет Победы.

Катаясь на сцепном устройстве трамвая в нарушение правил безопасности мальчик, 2004 года рождения, не удержался и упал. Подростка с полученными травмами госпитализировали.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что происшествия с людьми, которые пытаются проехать на сцепных устройствах трамваев, зачастую приводят к трагедиям:

- падение с трамвая во время движения, в том числе под рельсы идущего состава;

- столкновение с препятствиями по ходу движения (платформами, светофорными столбами, мостами и порталами тоннелей).

Просьба к родителям объяснить опасность таких "развлечений" своему ребенку, этим Вы сохраните его жизнь.


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