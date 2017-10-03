Ижевский школьник получил травмы, упав со сцепного устройства трамвая

Опубликована: Сегодня 12:52



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Катаясь на сцепном устройстве трамвая в нарушение правил безопасности мальчик, 2004 года рождения, не удержался и упал. Подростка с полученными травмами госпитализировали.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что происшествия с людьми, которые пытаются проехать на сцепных устройствах трамваев, зачастую приводят к трагедиям:- падение с трамвая во время движения, в том числе под рельсы идущего состава;- столкновение с препятствиями по ходу движения (платформами, светофорными столбами, мостами и порталами тоннелей).Просьба к родителям объяснить опасность таких "развлечений" своему ребенку, этим Вы сохраните его жизнь.