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Хорошо отдохнув в «Зефире», ижевчанка обматерила и ударила по лицу росгвардейца
Опубликована: Сегодня 15:48 Жительницу Ижевска будут судить сразу по двум статьям за оскорбление и применение насилие в отношении представителя власти. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, ей грозит до 5 лет лишения свободы.
37-летняя обвиняемая со своим знакомым отдыхала в кафе «Зефир». Когда они вышли из заведения, между ее спутником и водителем такси произошел конфликт. Увидев происходящее, сотрудники кафе по телефону вызвали оперативные службы.
Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, женщина набросилась на одного из них и несколько раз ударила по лицу. При этом она не стеснялась в выражениях и крыла росгвардейцев нецензурной бранью.
В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело, но она уклонялась от явки к следователю для участия в следственных действиях. Тогда злоумышленницу задержали и поместили в изолятор временного содержания. На данный момент женщина дожидается решения суда под домашним арестом.
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