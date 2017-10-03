Хорошо отдохнув в «Зефире», ижевчанка обматерила и ударила по лицу росгвардейца

Опубликована: Сегодня 15:48



фото: cod36.ru фото: cod36.ru

37-летняя обвиняемая со своим знакомым отдыхала в кафе «Зефир». Когда они вышли из заведения, между ее спутником и водителем такси произошел конфликт. Увидев происходящее, сотрудники кафе по телефону вызвали оперативные службы.Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, женщина набросилась на одного из них и несколько раз ударила по лицу. При этом она не стеснялась в выражениях и крыла росгвардейцев нецензурной бранью.В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело, но она уклонялась от явки к следователю для участия в следственных действиях. Тогда злоумышленницу задержали и поместили в изолятор временного содержания. На данный момент женщина дожидается решения суда под домашним арестом.