Главу Удмуртии оштрафовали за то, что он перебегал дорогу в неположенном месте

Опубликована: Сегодня 16:40



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«Я сам признаюсь - являюсь нарушителем, как пешеход. Рядом с резиденцией (резиденция главы Удмуртии по улице Лихвинцева - прим.ред.) удобно перейти улицу посередине, не дойдя 30 метров до пешеходного перехода. Ко мне подошли представители ГИБДД. Спасибо им за принципиальность. Узнали, что глава, паузу сделали, сказали: Александр Владимирович, вы не местный пока, мы вас на первый раз простим, но в общем я заплатил штраф 500 рублей. Теперь знаю сколько штраф», - сказал Бречалов.Напомним, во вторник, 3 октября, на перекрестке улиц Пушкинской и Лихвинцева в Ижевске заработал светофор.