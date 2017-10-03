Пожилую женщину сбили в Ижевске во дворе дома

Опубликована: Сегодня 18:29

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске водитель иномарки сбил во дворе женщину. Произошло это 2 октября в 9.23 напротив дома №107 по улице пос. Машиностроителей.

Водитель автомобиля «Фольксваген» - мужчина, 1975 года рождения, при движении задним ходом совершил наезд на пешехода – женщину, 1959 года рождения. В результате ДТП пешеход получила травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям: движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.



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