Пожилую женщину сбили в Ижевске во дворе дома

Опубликована: Сегодня 18:29



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «Фольксваген» - мужчина, 1975 года рождения, при движении задним ходом совершил наезд на пешехода – женщину, 1959 года рождения. В результате ДТП пешеход получила травмы.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям: движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.