Экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву продлили домашний арест до 4 января

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: pp-udmurt.ru
Обвиняемого в получении многомиллионной взятки экс-главу Удмуртии Александра Соловьева оставят под домашним арестом до 4 января. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда.

Такое решение было принято по ходатайству стороны обвинения. Соловьев продолжит находиться под надзором в московской квартире своей дочери.

Напомним, Соловьева задержали 4 апреля 2017 года по подозрению в получении взятки при строительстве Камского моста. После нескольких месяцев в СИЗО он частично признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Под домашний арест его перевели 7 июля текущего года.
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