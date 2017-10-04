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Экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву продлили домашний арест до 4 января
Опубликована: Сегодня 08:30 Обвиняемого в получении многомиллионной взятки экс-главу Удмуртии Александра Соловьева оставят под домашним арестом до 4 января. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда.
Такое решение было принято по ходатайству стороны обвинения. Соловьев продолжит находиться под надзором в московской квартире своей дочери.
Напомним, Соловьева задержали 4 апреля 2017 года по подозрению в получении взятки при строительстве Камского моста. После нескольких месяцев в СИЗО он частично признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Под домашний арест его перевели 7 июля текущего года.
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