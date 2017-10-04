Почти 27 млн рублей наличными принес приставам житель Ижевска

Опубликована: Сегодня 10:18

фото: r18.fssprus.ru
Почти 27 млн рублей наличными принес житель Ижевска приставам для погашения исполнительного производства. Мужчина взял в долг взял под расписку у физического лица 25 млн рублей, а вот отдал лишь после решения суда, причём, после вмешательства судебных приставов.

В рамках исполнительного производства судебный пристав наложил арест и изъял принадлежащий должнику автомобиль «Porsche Cayenne». Кроме этого, предупредил об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Взвесив все «за» и «против», ижевчанин пришёл к единственно правильному решению – оплатить долг. Мужчина принёс всю сумму долга в отдел судебных приставов, включая и исполнительский сбор в сумме 1 млн. 800 тыс. рублей. Исполнительное производство было окончено в связи с его фактическим исполнением, автомобиль возвращен владельцу.


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