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Вместо «Стрижей» в Ижевск прилетят «Русские витязи»
Опубликована: Сегодня 11:11 Легендарная пилотажная группа «Стрижи» не будет выступать в Ижевске. Об этом журналистам «Сусанина» рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Удмуртской Республике Сергей Родинко. Вместо «Стрижей» в Ижевск прилетят «Русские витязи».
«Сейчас идет согласование всех мероприятий. Эта информация более новая», — пояснил Родинко. Он рассказал, что летают «Витязи» на тяжелых истребителях «Су-30СМ». В небе над акваторией Ижевского пруда появятся не менее четырех самолетов.
«Все зависит от погоды. Если она внесет нехорошие коррективы, возможно, какие-то фигуры высшего пилотажа они выполнять не будут», — рассказал Родинко.
Напомним, ранее пресс-служба администрации Ижевска сообщала, что 21 октября пилотажная группа «Стрижи» устроит шоу над акваторией городского пруда