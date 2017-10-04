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Квартирного вора задержали в Ижевске
Опубликована: Сегодня 12:12 Жительница Ижевска пришла домой и обнаружила пропажу телевизора и перфоратора. Она заметила, что одно из из окон квартиры было открыто. О преступлении она тут же сообщила в дежурную часть Росгвардии.
Сотрудники уголовного розыска установили личность и адрес проживания подозреваемого в совершении кражи в одном из домов по ул. Песочной. К нему домой был направлен наружный экипаж. Мужчина был дома и не ожидал визита росгвардейцев. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Выяснилось, что 32-летний ранее судимый ижевчанин уже успел сбыть украденное. Сейчас принимаются меры к розыску похищенных предметов. Мужчина дожидается решения суда под стражей.
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