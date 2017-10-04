Квартирного вора задержали в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:12



фото: ohrana.ru фото: ohrana.ru

Сотрудники уголовного розыска установили личность и адрес проживания подозреваемого в совершении кражи в одном из домов по ул. Песочной. К нему домой был направлен наружный экипаж. Мужчина был дома и не ожидал визита росгвардейцев. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.Выяснилось, что 32-летний ранее судимый ижевчанин уже успел сбыть украденное. Сейчас принимаются меры к розыску похищенных предметов. Мужчина дожидается решения суда под стражей.