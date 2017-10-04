Квартирного вора задержали в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:12

фото: ohrana.ru
Жительница Ижевска пришла домой и обнаружила пропажу телевизора и перфоратора. Она заметила, что одно из из окон квартиры было открыто. О преступлении она тут же сообщила в дежурную часть Росгвардии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и адрес проживания подозреваемого в совершении кражи в одном из домов по ул. Песочной. К нему домой был направлен наружный экипаж. Мужчина был дома и не ожидал визита росгвардейцев. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что 32-летний ранее судимый ижевчанин уже успел сбыть украденное. Сейчас принимаются меры к розыску похищенных предметов. Мужчина дожидается решения суда под стражей.
Загрузка...
Теги
Балезино наркотики конкурс ИжГТУ мода Сарапул Малая Пурга терроризм самолет дети зоопарк ЖКХ прокуратура СМИ образование правительство ГИБДД Завьялово Дмитрий Медведев Голливуд телевидение кино погода армия выборы молодежь Владимир Путин фестиваль творчество Игра инвалид СКП бизнес МЧС убийство ДТП Ижавто Воткинск пенсия спортсмен праздник промышленность Госсовет УР свадьба Можга Украина лес Интернет МВД медицина бюджет природа долг занятость ветеран финансы полиция футбол розыск Александр Волков траур семья религия туризм видео суд пристав депутат преступление вода строительство рейтинг пожар Россия животные торговля физкультура штраф ремонт банк Москва ГЖД Глазов Удмуртия Ува выставка оружие транспорт Ижевск хоккей технологии Новый год/Рождество алкоголь звезда дороги здоровье школа музыка безопасность США
Все теги
Яндекс.Погода