Партию зараженных израильских хризантем уничтожили в Ижевске

Опубликована: Сегодня 13:04



фото: rshn43.ru фото: rshn43.ru

Опасная цветочная продукция была запрещена для реализации в розничной сети и уничтожена путем сжигания по решению владельца партии.Западный (калифорнийский) цветочный трипс — мелкое насекомое, один из опаснейших вредителей цветов и переносчик вирусов растений. Повреждает декоративные и цветочные растения. Снижает урожайность фруктовых, овощных и некоторых других культур (хлопчатника, перца, огурца, лука, земляники, винограда, персика).