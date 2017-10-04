|
Партию зараженных израильских хризантем уничтожили в Ижевске
Опубликована: Сегодня 13:04 Партию зараженных хризантем в количестве 240 штук уничтожили в Ижевске. В конце сентября 2017 года сотрудник отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике направил образцы израильских цветов в лабораторию, где был обнаружен карантинный организм – западный (калифорнийский) цветочный трипс.
Опасная цветочная продукция была запрещена для реализации в розничной сети и уничтожена путем сжигания по решению владельца партии.
Западный (калифорнийский) цветочный трипс — мелкое насекомое, один из опаснейших вредителей цветов и переносчик вирусов растений. Повреждает декоративные и цветочные растения. Снижает урожайность фруктовых, овощных и некоторых других культур (хлопчатника, перца, огурца, лука, земляники, винограда, персика).
Загрузка...