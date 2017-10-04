ИГИЛ планирует создать новую всемирную террористическую сеть

Опубликована: Сегодня 13:57

фото: skspu1.ru
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что запрещённая на территории России террористическая организация «Исламское государство» планирует создать новую всемирную террористическую сеть. Об этом пишет RT.

«Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГИЛ и другие примкнувшие к нему международные террористические организации в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети», — сообщил Бортников.

Ранее Бортников заявил, что создаваемые международными террористами «киберподразделения» могут пытаться спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы.
Загрузка...
Теги
пристав Москва СМИ оружие религия дороги дети Игра фестиваль образование Интернет Балезино Россия музыка правительство телевидение творчество пенсия кино ДТП бюджет МВД Малая Пурга преступление зоопарк Украина США туризм спортсмен погода футбол армия СКП торговля Новый год/Рождество школа выборы ЖКХ животные медицина видео самолет бизнес депутат прокуратура вода молодежь промышленность МЧС Ижавто конкурс траур Воткинск ГИБДД Глазов Дмитрий Медведев Ува занятость Удмуртия Завьялово суд убийство банк наркотики терроризм рейтинг розыск Голливуд инвалид безопасность природа алкоголь ремонт штраф Госсовет УР физкультура строительство ИжГТУ транспорт пожар Ижевск ГЖД Владимир Путин семья выставка полиция праздник долг Можга мода звезда технологии здоровье Сарапул финансы ветеран свадьба лес Александр Волков хоккей
Все теги
Яндекс.Погода