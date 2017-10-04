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ИГИЛ планирует создать новую всемирную террористическую сеть
Опубликована: Сегодня 13:57 Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что запрещённая на территории России террористическая организация «Исламское государство» планирует создать новую всемирную террористическую сеть. Об этом пишет RT.
«Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГИЛ и другие примкнувшие к нему международные террористические организации в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети», — сообщил Бортников.
Ранее Бортников заявил, что создаваемые международными террористами «киберподразделения» могут пытаться спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы.
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