ИГИЛ планирует создать новую всемирную террористическую сеть

Опубликована: Сегодня 13:57



фото: skspu1.ru фото: skspu1.ru

«Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГИЛ и другие примкнувшие к нему международные террористические организации в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети», — сообщил Бортников.Ранее Бортников заявил, что создаваемые международными террористами «киберподразделения» могут пытаться спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы.