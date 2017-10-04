Житель Удмуртии надругался над 9-летней девочкой - инвалидом

Опубликована: Сегодня 15:09

фото: vistanews.ru
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Камбарки, который надругался над девочкой-инвалидом. На время следственных действий мужчину, месяц назад освободившегося из мест лишения свободы, заключили под стражу.

В день происшествия обвиняемый распивал алкоголь со своей знакомой - матерью пострадавшей девочки. Во время застолья собутыльники поссорились, и женщина получила удар по лицу. Затем мужчина зашел в комнату, где на кровати лежала 9-летняя девочка-инвалид, которая в силу возраста и заболевания не только не могла противостоять ему физически, но даже не могла позвать на помощь, и надругался над ней. В это момент на место происшествия по вызову женщины прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника.

Уголовное дело заведено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В рамках расследования уголовного дела проведены следственные действия с участием потерпевшей в присутствии педагога-психолога, назначены судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы.



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