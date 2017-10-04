Ученые: секс ускоряет старение

Опубликована: Сегодня 16:31



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Исследователи определили, что энергия человека является ограниченной. Она расходуется на поддержание метаболизма, регенерацию и размножение. Таким образом, чем больше ресурсов идет на репродукцию, тем меньше энергии расходуется на восстановление тканей и органов. В итоге человеческий организм начинает стареть. В основе возрастных изменений лежит синтез активных форм кислорода (АФК). Сексуальная активность и размножение являются очень энергозатратными вещами и могут усиливать генерацию кислородных радикалов.В ходе работы исследователи изучили органы и ткани крыс на количество антиоксидантов и уровень окислительного стресса, выражавшегося в концентрации активных форм кислорода и вызванными ими повреждений. Как удалось выяснить ученым, у размножающихся крыс окислительная нагрузка на клетки выше, чем у животных, которые не занимались сексом. Причем самой разрушительной для клеток оказалась сексуальная активность в молодом возрасте.