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Ижевчанин напал на идущую домой с продуктами женщину
Опубликована: 4 Октября 2017 г. 18:01 В Ижевске посетительница гипермаркета «Лента» подверглась нападению и стала жертвой ранее судимого местного жителя. Правоохранители завели на 29-летнего безработного уголовное дело по ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Проходя ночью мимо магазина, пьяный мужчина увидел незнакомую 32-летнюю женщину, которая с продуктами шла в сторону дома, в поселок «Октябрьский». Догнав ее, злодей напал на нее сзади и, угрожая убить, надругался. После он похитил у потерпевшей мобильный телефон, 2 тыс рублей и скрылся.
Преступление попало на запись камеры видеонаблюдения, установленной недалеко от места происшествия. Проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели. Задержанного заключили под стражу.
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