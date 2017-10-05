В Завьяловском районе работник выкатил со своего предприятия колеса на 100 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 08:30



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Подозреваемым оказался уже бывший работник, 34-летний местный житель. С мая по август 2017 года он незаметно выносил запчасти и автомобильные колеса. В ходе обыска часть похищенного имущества у него изъята.Следователи по факту кражи возбудили уголовное дело, по которому максимальное наказание - лишения свободы на срок до 6 лет.