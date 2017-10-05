Ижевский экономико-математический лицей №29 попал в топ-25 лучших по России.

Опубликована: Сегодня 09:25



фото: zvzda.ru фото: zvzda.ru

В числе лучших оказались гимназия №56, школа №74, гуманитарно-юридический лицей №86, лингвистический лицей №22, лицей №14, 41, естественно-гуманитарный лицей №30. Особо выделился экономико-математический лицей №29, который вошел в топ-25 лучших в России.