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Ижевский экономико-математический лицей №29 попал в топ-25 лучших по России.
Опубликована: Сегодня 09:25 Восемь школ из Ижевска вошли в топ-500 лучших в России. Рейтинг, который формировался на основе результатов ОГЭ и всероссийской олимпиады школьников, подготовили «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и «Учительская газета» при содействии с министерством образования и науки России.
В числе лучших оказались гимназия №56, школа №74, гуманитарно-юридический лицей №86, лингвистический лицей №22, лицей №14, 41, естественно-гуманитарный лицей №30. Особо выделился экономико-математический лицей №29, который вошел в топ-25 лучших в России.
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