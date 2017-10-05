В Удмуртии на 40% выросло число заболевших ОРВИ

Опубликована: Сегодня 10:20



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Превышение сезонных показателей заболеваемости отмечено в 12 сельских районах республики и Глазове. Наибольшее число заразившихся наблюдается среди детей до 6 лет. В Ижевске за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 6116 человек.Специалисты напоминают, что самым эффективным средством борьбы с гриппом является вакцинация. На 2 октября привито уже 270 616 жителей республики.