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В Удмуртии на 40% выросло число заболевших ОРВИ
Опубликована: Сегодня 10:20 За последнюю неделю сентября в Удмуртии на 40% выросло число заболевших ОРВИ. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону, с 25 сентября по 1 октября с таким диагнозом зарегистрировано 13 068 человек.
Превышение сезонных показателей заболеваемости отмечено в 12 сельских районах республики и Глазове. Наибольшее число заразившихся наблюдается среди детей до 6 лет. В Ижевске за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 6116 человек.
Специалисты напоминают, что самым эффективным средством борьбы с гриппом является вакцинация. На 2 октября привито уже 270 616 жителей республики.
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